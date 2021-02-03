تعيين 172 شاباً.. منهم 14 من ذوى القدرات بالبحر الأحمر







وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 180 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.



تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يناير الماضي قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ 9 أجانب يعملون في نطاق المحافظة.



وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 208 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضرًا، وعمل ندوة توعية.



أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت، وأسفرعن تحرير 29 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 73 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 81 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 18 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 17 شكاوى، وتبقى 26 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.



قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 172 شابًا، منهم 14 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 327 شابا، فضلًا عن توفير 41 فرصة عمل.