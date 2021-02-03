ضبط مرتكبي واقعة بث فيديو للتنمر على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبى واقعة بث مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتنمر على أحد الأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة عبر موقع "يوتيوب"

تداول إحدى القنوات على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" لعدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام شخصين وإحدى الفتيات بتناول موضوعات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وكذا إستغلالهم لأحد الأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة للتنمر عليه بتلك المقاطع.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم وتبين أنهم (عاطل "له معلومات جنائية"،  مزراع، ربة منزل - جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق عائد مادى من خلال زيادة أعداد متابعى القناة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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