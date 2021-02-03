رئيس الوزراء يتفقد معدلات العمل بالعاصمة الإدارية والحى الحكومى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجولة تفقدية للعاصمة الادارية الجديدة لمتابعة معدلات العمل بها، وبدأ زيارته  من الحى الحكومى.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد كشفت عن حجم الاستثمارات الموجه للعاصمة الإدارية الحديده خلال العام المالى 2020-2021، وبلغت 15.5 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أن مشروع  العاصمة يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى، تتضمن منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومناطق خدمية، موكدة ان الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اشار التقرير الى  أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة  يصل إلى  772 مشروعًا، بقيمة استثمارات  العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 202021 تبلغ 46،5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 20192020 تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة تصل إلى 49،2%. 

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