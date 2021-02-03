مهاجر كوبي وزيرا للأمن الداخلي في أمريكا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:42 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي، صادق على تعيين أليخاندرو مايوركاس المولود في كوبا وزيرا للأمن الداخلي.

 

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بغالبية 57 سيناتورا مقابل 43، ليصبح أول لاتيني وأول مهاجر يقود هذه الوزارة التي تعنى بقضايا الهجرة والحدود.

 

وقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثلاثة أوامر تنفيذية تهدف إلى قلب مسار قيود الهجرة المتشددة التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

ويذكر أن مايوركاس محام سابق يبلغ 61 عاما، وصل إلى الولايات المتحدة وهو رضيع مع والديه المهاجرين، وسبق له أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

 

ويقضي أحد الأوامر، بتشكيل فرقة عمل يرأسها وزير الداخلية، للم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم بموجب سياسة ترامب وشعارها "عدم التسامح مطلقا"، وفقًا لشبكة "NBC".

 

وفي تصريحات صحفية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب توقيعه الأوامر التنفيذية إنه لا يضع قانونا جديدا، ولكنه "يقضي على السياسة السيئة".

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