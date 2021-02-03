ضبط أكثر من 14 ألف شخص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية في المحافظات، من ضبط عدد ١٤١٦٣ شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ١٩٨ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٦١٣ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

أخبار تهمك

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 4 ساعات

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 13 ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى الفقي: إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تجهيز نجم الأهلي للمشاركة في مواجهة الدحيل القطري غدًا

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 4 ساعات

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

10:17 ص

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة

11:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع