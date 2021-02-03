ضبط أكثر من 14 ألف شخص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية في المحافظات، من ضبط عدد ١٤١٦٣ شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ١٩٨ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٦١٣ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.



