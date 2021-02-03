ضبط أكثر من 14 ألف شخص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:41 ص
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية في المحافظات، من ضبط عدد ١٤١٦٣ شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ١٩٨ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٦١٣ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.
وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.