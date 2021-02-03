وزيرة الهجرة تعلن توفير 15 فرصة تدريبية لشباب الدارسين بالخارج

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كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن توفير 15 فرصة تدريبية في الهيكل الإداري بالأكاديمية لتدريب شباب المصريين في الخارج (سواء الدارسين أو المقيمين)، حيث تم منح هذه الفرص من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج MEDCE، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.



وقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على التنسيق والتعاون المستمر مع الوزارة، وعلى توفير هذه الفرص التدريبية بهدف خلق جيل واع من شبابنا في الخارج على قدر عال من الكفاءة وإتاحة توليهم كافة المسئوليات لإبراز أهميتهم ودورهم في المشاركة في دفع عجلة التنمية على أرض الوطن.



ويأتي توفير هذه الفرص التدريبية في إطار تنفيذ أحد العناصر الهامة للاستراتيجية، وهو إقامة ملتقى سنوي للتوظيف للشباب الدارسين بالخارج بهدف دمج الخبرات المكتسبة بالخارج إلى داخل السوق المصرية وفي الشركات والمؤسسات المصرية.



وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت الإطلاق الرسمي لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج" يوم الأحد الماضي، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.



كما دشنت وزيرة الهجرة "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، وهو الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج.

