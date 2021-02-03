"الرعاية الصحية" تطلق ملتقى للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

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عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ملتقى تدريبي حول منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لمديري المنشآت الطبية ومديري الموارد البشرية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة قريبًا.



وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه خلال اليوم الأول للملتقى تم عقد دورة تدريبية لكافة مديري الإدارات بالوحدات والمراكز الصحية ومديري الموارد البشرية بهدف تدريبهم على آلية العمل داخل المنظومة الجديدة، وكيفية تطبيق النظام داخل كافة المنشآت الصحية المقرر دخولها النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ عددها 66 منشأة صحية منهم 54 وحدة ومركز إضافة إلى 12 مستشفى.



وتناول الملتقى مجموعة من المحاضرات للتدريب على الاستفادة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وأهمية إعداد سياسات واستراتيجيات وبناء قدرات القوى البشرية، وأهمية تحفيز العاملين والإبداع، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والتميز في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى جودة ووفقًا للمعايير الدولية.



ونوهت المحاضرات إلي أهمية تأهيل الموارد البشرية والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف مهاراتهم بما يخدم العمل ويحقق رضاء المنتفعين ويسهم في رضاء العاملين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأكد البيان أن إدارة الموارد البشرية تستهدف تطوير العنصر البشري الذي يعتبر أثمن مورد لدى الهيئة والأكثر تأثيرًا فى تحقيق أهدافها وإنجازاتها على الإطلاق، مشيرًا إلى أن إدارة الموارد البشرية تعتبر ركنًا أساسيًا للإرتقاء بالعمل حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية للهيئة والمنشآت التابعة لها والتمكين من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على إنجاز العمل وحل معوقاته ومواجهة تحدياته، بما يسهم وبقوة فى التطوير المؤسسي وإنجاز وتحقيق أهداف العمل، من خلال الاستخدام الأمثل والاستثمار في العنصر البشري على مدى كفاءته وقدراته وخبراته، التي تساهم وبقوة فى الوصول إلى تحقيق أهداف وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة ببورسعيد، باستمرار تقديم الخدمات الصحية المميزة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لكل مواطن مصرى.



وأوضح البيان أهمية الإستفادة من مهارات القوى البشرية ببورسعيد ونقل الخبرات لمحافظة الإسماعيلية والاستعانة بالكوارد البشرية الناجحة في تدريب وتأهيل الموارد البشرية في محافظة الإسماعيلية باعتبارها واحدة من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تشمل محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، السويس، جنوب سيناء، أسوان).



ولفت إلى أن محور تنمية الموارد البشرية يرتكز على محورين وهما (تحديد المهارات - توظيف المهارات الموجودة لصالح العمل)، بما يعني تقييم الوضع الحالي للموارد البشرية بالمحافظة، ومن ثَّم الاستغلال الأمثل لهذه المهارات وتوظيفها بشكل يسهم في تحسين جودة مخرجات العمل.