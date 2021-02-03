المعمل الجنائي يعاين حريق شقة المنيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة المنيل لمعرفة أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الفرنساوي في المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وجارٍ عملية إخماد الحريق.

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