محافظ القليوبية: فتح العيادات الخارجية لـ"صدر 23 يوليو" الأسبوع المقبل

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، فتح العيادات الخارجية لصدر 23 يوليو للأمراض الصدرية، لاستقبال المرضى الأسبوع المقبل.





وأكد محافظ القليوبية، خلال جولته بالمستشفى، أنه جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.



