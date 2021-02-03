محافظ القليوبية: فتح العيادات الخارجية لـ"صدر 23 يوليو" الأسبوع المقبل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، فتح العيادات الخارجية لصدر 23 يوليو للأمراض الصدرية، لاستقبال المرضى الأسبوع المقبل.

وأكد محافظ القليوبية، خلال جولته بالمستشفى، أنه جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.

وخلال الجولة أكد مدير المستشفى أنه خلال الأسبوع المقبل سيجرى فتح العيادات الخارجيه لاستقبال مرضى الدرن والصدر، موضحا أنه جرى توفير مبنى بمدخل مستقل لتقديم الخدمة في تلك العيادات، بالإضافة إلى توفير 100 سرير بطابق منفصل للمرضى التي سيجرى حجزهم عن طريق العيادات الخارجية من مرضى الصدر والدرن.
محافظ القليوبية: فتح العيادات الخارجية لـ"صدر 23 يوليو" الأسبوع المقبل
محافظ القليوبية: فتح العيادات الخارجية لـ"صدر 23 يوليو" الأسبوع المقبل
محافظ القليوبية: فتح العيادات الخارجية لـ"صدر 23 يوليو" الأسبوع المقبل
محافظ القليوبية: فتح العيادات الخارجية لـ"صدر 23 يوليو" الأسبوع المقبل
محافظ القليوبية: فتح العيادات الخارجية لـ"صدر 23 يوليو" الأسبوع المقبل
محافظ القليوبية: فتح العيادات الخارجية لـ"صدر 23 يوليو" الأسبوع المقبل

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