شروق الشمس بمنطقة "فان فلاي" جنوب الغردقة يجذب انتباه السياح بالتقاط الصور

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شروق الشمس يرسم لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة، بمنطقة فان فلاي جنوب مدينة الغردقة السياحية، والتى أشرقت شمس اليوم منها والتي جذبت انتباه وانتظار السياح من روعة المنظر الطبيعى التى تم وصفه بلوحة فنية رائعة.





وقال مجدى عبد الغنى، لاعب الفلاى بورد الشهير بالبحر الأحمر، أن هذا المنظر الطبيعى من صنع الله سبحانه وتعالى، كان له مردود إيجابي وجميل لدى الكثير من السياح وجذب أنظارهم بالتقاط الصور التذكارية.



وأضاف مجدى أنه كان حريص فى توثيق تلك اللوحة الفنية، والتى نالت إعجابه جميع السياح بالمنطقة، وقام الكثير منهم بنشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وصفينها بأنها هى دى مصر.



وأوضح عبد الغنى، على جميع العاملين في القطاع السياحى، لابد من الإنتباه جيدًا لتلك اللحظات التى حباها الله لمصر بصفة عامة والبحر الأحمر بصفة خاصة، أن تستغل الإستغلال الأمثل في الترويج عن السياحة.

