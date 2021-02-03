الموت يُفجع الفنان علي الطيب

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أعلن الفنان علي الطيب عن وفاة والده، كما كشف عن موعد صلاة الجنازة عليه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب علي الطيب منشورًا قال فيه: "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، لا نقول إلا مايرضي الله، والدي في ذمة الله".



وتابع علي الطيب قائلاً :"اللهم أغفر له وأرحمه واسكنه فسيح جناتك، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، صلاة الجنازة بعد صلاة الضهر في مسجد الفتوح بكوبري القبة".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الطيب السينمائية فيلم "الحارث"، وهو من إخراج محمد نادر، ﺗﺄﻟﻴﻒ سيد علي عبدالخالق، بطولة أحمد الفيشاوي ياسمين رئيس، أسماء جلال، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول.