2.25 مليون وفاة و103.9 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 103.9 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

 

وبحسب الجامعة الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 103 ملايين و854 آلاف حالة.

 

وتجاوز عدد المتعافين تجاوز 57.6 مليون، فيما يقترب إجمالي الوفيات من المليونين و253 ألف حالة.

 

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا.

 

ومن حيث عدد الوفيات، تصدرت الولايات المتحدة دول العالم، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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