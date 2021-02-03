تشكيل مجلس جديد لإدارة الدولة في ميانمار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:43 ص
زعيمة ميانمار
زعيمة ميانمار
وكالات

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن الجيش في ميانمار أعلن عن تشكيل مجلس جديد لإدارة الدولة يتألف من 11 عضوا، وذلك "بموجب المادة 419 من الدستور".

 

ويرأس القائد العام للجيش مين أونغ هلاينغ، المجلس الذي يتضمن 10 أعضاء آخرين من بينهم نائب القائد العام الجنرال سو وين نائبا للرئيس.

 

وكان مجلس إدارة الدولة، أعلن عن تعيين مدع عام جديد، ومراجع عام، ومحافظ للبنك المركزي الميانماري، ووزراء للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، والبناء، ورؤساء مجالس مناطق وولايات البلاد باستثناء منطقتي يانغون وأياروادي، إضافة إلى تعيينات جديدة في الهيئات الأمنية.

 

وأعلن المجلس عن تشكيل هيئة انتخابات مكونة من ستة أعضاء.

 

 

 

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