صابرين تشارك فى بطولة مسلسل "زى البيت الوقف" فى رمضان المقبل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



تشارك الفنانة صابرين في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "زي البيت الوقف"، وهو بطولة زينة، أحمد السعدني، وهو اسم مبدئي، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.


ومن المقرر إنطلاق تصوير المسلسل يوم 14 فبراير الجاري، بعد انتهاء الشركة المنتجة من إبرام باقي التعاقدات مع الممثلين المشاركين فيه.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة صابرين حاليًا في فيلم "عروستي"، وهو بطولة أحمد حاتم، زينب غريب، جميلة عوض، مروان يونس، وهو من تأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير.

والجدير بالذكر أن صابرين تستعد حاليًا لتصوير مشاهدها في فيلم ، "المحكمة" وهو من تأليف أحمد عبد الله، إخراج محمد أمين، وهو بطولة محمود عبد المغنى، صلاح عبد الله، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.


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