انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق محطة وقود بشبرا الخيمة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أمرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بانتداب المعمل الجنائي، لمعرفة أسباب حريق محطة وقود بمنطقة بيحام بشبرا الخيمة، وتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.

فيما كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، أن سبب الحريق الذى اندلع بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، ماس كهربائى بأحد طلمبات المحطة وامتداد الحريق للطلمية المجاورة.

كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى صابر، والنقيب محمد عبد الغنى، وجرى الدفع بـ3 سيارت إطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق بعد أول 5 دقائق من نشوبه، وجرى منع امتداده للمناطق المجاوره دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بطلمتين للبنزين بالمحطة، فيما أصيب مواطن كان يتواجد بالمحطة أثناء اندلاع الحريق، وجرى نقله لمستشفى ناصر العام لتقديم الخدمة الطبية، حيث أصيب قبل وصول قوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

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