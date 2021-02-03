إعلامية صينية: لم نسجل أي إصابة بفيروس نيباه.. ونتعرض للتشويه لأهداف سياسية (فيديو)

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قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إن فيروس نيباه قديم وظهر لأول مرة في جنوب شرقي آسيا وليس في الصين، مشيرة إلى أنه لا يجب القلق بشكل مفرط من هذا المرض، مؤكدة أن بلادها لم تسجل أي إصابة بها في الفترة الأخيرة، وإذا حدث ذلك فإن السلطات الصينية ستعلن ذلك وتبلغ منظمة الصحة العالمية.



وأوضحت فيجاء وانج، خلال تصريحات عبر تطبيق "zoom" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 10 مليون مواطن صيني حصلوا على لقاح سينوفارم الصيني، الذي حصلت مصر على الشحنة الأولى من جرعاته، معقبة: "التلقيح يتم تنفيذه على دفعات، الدفعة الأولى للأطباء والمخالطين لعدد كبير من المواطنين، أما الدفعة الثانية فإنها ستكون مخصصة لضعاف المناعة، وأعتقد أننا كلنا سنحصل على اللقاح لأن الوقاية خير من العلاج".



وأكدت، أنه جرى السيطرة على وباء كورونا في الصين بالرغم من اجتياح الموجة الثانية لعدد من الدولة، إذ تشدد السلطات على الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وحول تقرير صحيفة "جارديان" البريطانية عن انتشار فيروس نيباه في الصين، قالت فيحاء وانج: "هناك بعض الأخبار المضللة، وكل مرة ظهرت الفيروسات يجرى الادعاء بأنه منشأها الين وهذا غير معقول، فكيف يمكن أن تكون دولة واحدة منشأ لكل الفيروسات وهذا مخالف للقواعد الطبيعية، ونحن ناس عاديون مثل الآخرين، نأكل ونهتم بصحتنا، وهناك أهداف سياسية وراء تشويه صورتنا بهذا الشكل".

