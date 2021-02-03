البترول: اختيار شركة بتروجيت لتطوير 5 أرصفة بميناء الأسكندرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:27 ص
وزيري البترول والنقل
وزيري البترول والنقل
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعاً مشتركاً بمقر وزارة البترول حضره عدد من قيادات الوزارتين لبحث أولويات التعاون فى مجال تطوير واستغلال التسهيلات البترولية بموانىء الاسكندرية فى إطار حرص الوزارتين على تكامل الجهود لرفع كفاءة البنية الأساسية فى هذا المجال الحيوى ، حيث اتفق الوزيران علي البدء فى تنفيذ إجراءات تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة جونة حوض البترول بميناء الاسكندرية والتى تشمل تطوير 5 أرصفة مخصصة لشحن وتفريغ واردات المنتجات البترولية و كذلك السلع التموينية بما يسهم فى تحقيق التشغيل الأمثل وتعزيز قدرات الميناء والحفاظ على البنية الأساسية بجونة حوض البترول بالميناء ، وتم الاتفاق على الاستعانة بشركة بتروجت الذراع التنفيذى لقطاع البترول لتنفيذ أعمال المشروع .

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض عدد من جوانب التعاون بين شركات قطاع البترول وهيئة ميناء الاسكندرية شملت الموقف الحالى للعلاقة التعاقدية بين الجانبين لاستغلال الميناء الفرنساوي وميناء الدخيلة، علاوة علي بحث سبل التعاون لتعديل مسارات الأنابيب الناقلة للمنتجات البترولية والخام فى بعض مشروعات تطوير الموانئ والتى تشمل إقامة منطقة لوجستية بميناء الاسكندرية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من ممثلى الوزارتين لسرعة التنسيق للبدء فى إنجاز مشروع تطوير جونة حوض البترول والأرصفة البحرية الخاصة بها والعمل على تذليل أى تحديات فى مختلف جوانب التعاون بين قطاعى البترول والنقل فى مجال تطوير الموانىء واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذا بحث باقى الموضوعات المشتركة.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة متابعة دورية برئاستهما لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكيد على الالتزام باتخاذ خطوات فعالة وسريعة فى هذا الصدد.
حضر الاجتماع كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتجارة الداخلية والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة وحماية البيئة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد صبحى رئيس شركة الاسكندرية للبترول ، ومن وزارة النقل الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ومساعد الوزير للنقل البحرى أ/ هدى عطية ومساعد الوزير لمتابعة المشروعات الدكتور مروان شديد والمستشار القانوني للوزير الدكتور أحمد عبدالرحيم.

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