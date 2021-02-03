أكثر فتكًا من وباء كورونا.. فيروس نيباه كابوس جديد يلاحق العالم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
سامح أحمد

لم يفق العالم من أزمة فيروس كورونا، الذي تسبب إثر انتشاره في الكثير من المشاكل والعقبات لحياة الشعوب، إلا أنه استيقظ على  تفشي وباء "نيباه" الذي اكتشف حديثًا في الصين وبدأ في الانتشار، ما أحدث حالة من الرعب والقلق  للعالم.

 

المصدر الحقيقي لفيروس نيباه

أشارت بعض التقارير، إلى أن فيروس نيباه قد تفشى في الفترة من عام 2001 إلى 2011 بماليزيا والهند وبنجلادش، وتسبب في إصابة 196 شخصًا، مات منهم 150 مصابًا.

 

أكثر فتكا من كورونا

وأفادت وسائل إعلام، بأن نسبة فتكه تصل إلى أكثر من 75 في المئة، مما يعني أن الوباء المقبل قد يكون أسوأ بكثير من فيروس كورونا، لكن خطورته تكمن في إحداث الأعراض الشديدة والتسبب بوفاة، بخلاف فيروس كورونا الأقل فتكا.

 

أعراض فيروس "نيباه"

ولفت العلماء، إلى أن أعراض فيروس "نيباه"، تتضمن مشكلات تنفسية شديدة، إضافة إلى التهاب وانتفاخ في الدماغ وألم في العضلات إلى جانب الشعور بالدوار، وربما يدخل المريض في غيبوبة خلال مدة بين 24 و48 ساعة.

 

وكان العلماء، رجحوا  أن تكون فترة حضانة الوباء بين 4 و14 يوما، لكن بعض التقارير رصدت فترة حضانة أطول في بعض الحالات وصلت إلى 45 يوما.

 

غياب العلاج

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، مقالًا تحدثت فيه عن غياب العلاج للفيروس الخطير الموجود منذ أعوام، ويمكن أن يشكل خطر وبائي على العالم.

 

الصحة العالمية وفيروس نيباه

وأدرجت منظمة الصحة العالمية، فيروس نيباه ضمن قائمة الأمراض الـ16 التي تشكل أكبر تهديد للصحة البشرية.

 

وأوضحت المنظمة العالمية، أن وباء "نيباه" يعد واحدًا من بين 10 أمراض معدية، وقادر على الانتقال من الحيوانات إلى الإنسان، كما ينتقل من إنسان إلى آخر، وسط غياب أي لقاح أو دواء ضد هذا المرض في الوقت الحالي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وباء كورونا كورونا فيروس نيباه اﻟﻌﺎﻟﻢ أكثر فتكا

أخبار تهمك

نوير يتحدث عن مواجهة الأهلي المرتقبة في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

البنك الأهلي يكشف موقفه من إقالة مدرب الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى الفقي: إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر

منذ ساعتين

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

معدل وفياته 75%.. ماذا تعرف عن فيروس "نيباه" الذي تنقله الخفافيش؟

ماذا قالت منظمة الصحة العالمية عن فيروس نيباه الفتاك؟

وباء قاتل يهدد العالم .. 10 معلومات جديدة عن فيروس نبياه

"ملوش دواء".. 9 معلومات عن فيروس نيباه المنتشر في الصين

بعد انتشاره بالصين.. 6 طرق للوقاية من فيروس نيباه

لميس الحديدي عن فيروس "نيباه": "تعبت من الخفاش .. مش عايزة أشوفه تاني"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع