أكثر فتكًا من وباء كورونا.. فيروس نيباه كابوس جديد يلاحق العالم

لم يفق العالم من أزمة فيروس كورونا، الذي تسبب إثر انتشاره في الكثير من المشاكل والعقبات لحياة الشعوب، إلا أنه استيقظ على تفشي وباء "نيباه" الذي اكتشف حديثًا في الصين وبدأ في الانتشار، ما أحدث حالة من الرعب والقلق للعالم.

المصدر الحقيقي لفيروس نيباه

أشارت بعض التقارير، إلى أن فيروس نيباه قد تفشى في الفترة من عام 2001 إلى 2011 بماليزيا والهند وبنجلادش، وتسبب في إصابة 196 شخصًا، مات منهم 150 مصابًا.

أكثر فتكا من كورونا

وأفادت وسائل إعلام، بأن نسبة فتكه تصل إلى أكثر من 75 في المئة، مما يعني أن الوباء المقبل قد يكون أسوأ بكثير من فيروس كورونا، لكن خطورته تكمن في إحداث الأعراض الشديدة والتسبب بوفاة، بخلاف فيروس كورونا الأقل فتكا.

أعراض فيروس "نيباه"

ولفت العلماء، إلى أن أعراض فيروس "نيباه"، تتضمن مشكلات تنفسية شديدة، إضافة إلى التهاب وانتفاخ في الدماغ وألم في العضلات إلى جانب الشعور بالدوار، وربما يدخل المريض في غيبوبة خلال مدة بين 24 و48 ساعة.

وكان العلماء، رجحوا أن تكون فترة حضانة الوباء بين 4 و14 يوما، لكن بعض التقارير رصدت فترة حضانة أطول في بعض الحالات وصلت إلى 45 يوما.

غياب العلاج

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، مقالًا تحدثت فيه عن غياب العلاج للفيروس الخطير الموجود منذ أعوام، ويمكن أن يشكل خطر وبائي على العالم.

الصحة العالمية وفيروس نيباه

وأدرجت منظمة الصحة العالمية، فيروس نيباه ضمن قائمة الأمراض الـ16 التي تشكل أكبر تهديد للصحة البشرية.

وأوضحت المنظمة العالمية، أن وباء "نيباه" يعد واحدًا من بين 10 أمراض معدية، وقادر على الانتقال من الحيوانات إلى الإنسان، كما ينتقل من إنسان إلى آخر، وسط غياب أي لقاح أو دواء ضد هذا المرض في الوقت الحالي.