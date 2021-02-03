"راميدا الداوئية" تُتقدم بخطاب للإستحواذ على جلاكسو سميثكلاين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:20 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
 تقدمت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بخطاب نوايا غير ملزم للمشاركة في العروض المقدمة للاستحواذ على شركة جلاكسو سميثكلاين التابعة لمجموعة شركات جلاكسو جروب ليمتد، في إطار قيام الأخيرة بعرض بيع حصتها البالغة 91.2 %من أسهم شركة جلاكسو مصر.

وأضافت الشركة في بيان  للبورصة المصرية اليوم ، أنها تعتزم إجراء عملية شاملة للفحص النافي للجهالة بشأن الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتشغيلية والتنظيمية للشركة المستهدف الاستحواذ عليها، والتي من المتوقع أن تشكل أساساً لتبادل المناقشات حول الصفقة.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 43.47 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 20.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 437.46 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 384.3 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أخبار تهمك

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 3 ساعات

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

نوير يتحدث عن مواجهة الأهلي المرتقبة في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

البنك الأهلي يكشف موقفه من إقالة مدرب الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 3 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 10 ساعة

مصطفى الفقي: إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع