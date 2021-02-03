"راميدا الداوئية" تُتقدم بخطاب للإستحواذ على جلاكسو سميثكلاين

تقدمت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بخطاب نوايا غير ملزم للمشاركة في العروض المقدمة للاستحواذ على شركة جلاكسو سميثكلاين التابعة لمجموعة شركات جلاكسو جروب ليمتد، في إطار قيام الأخيرة بعرض بيع حصتها البالغة 91.2 %من أسهم شركة جلاكسو مصر.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها تعتزم إجراء عملية شاملة للفحص النافي للجهالة بشأن الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتشغيلية والتنظيمية للشركة المستهدف الاستحواذ عليها، والتي من المتوقع أن تشكل أساساً لتبادل المناقشات حول الصفقة.





وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 43.47 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 20.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.



