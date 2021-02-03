صدمة أخرى لحورية فرغلى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تتواجد الفنانة حورية فرغلي حاليًا في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إجراء عملية جراحية في "الأنف"، ومن المقرر أن يقطع الطبيب المعالج لها قطعة من عظام القفص الصدرى، لكي يقوم بزراعتها في الأنف، لكي تعود أنفها للشكل الطبيعي وحتى تستطيع الشم والتنفس مرة أخرى.


وأخبر الطبيب حورية فرغلي وعائلتها، أنه لن يقوم بإجراء عملية جراحية واحدة بل تتطلب حالتها لثلاث عمليات، حيث من المقرر إجراء أول عملية فجر يوم الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، وهذه العملية ستكون كبناء للجسد العظمي، والعملية الثانية ستتم بعد 20 يومًا من الجراحة الأولى، وهي عبارة عن وضع العظام في مكانها، والعملية الثالثة ستتم بعد 20 يومًا من العملية الثانية، وهى عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في مكانها الصحيح حتى يرجع شكلها طبيعيًا كما كان عليه قبل الحادث.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، فيفي عبده، حازم سمير، سناء شافع، سامح الصريطي، ميار الغيطي.

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