مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر 64.6 نقطة مع بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:16 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
استهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.75% خاسراً 64.65 نقطة ليصل إلى مستوى 8553.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.6% خاسراً 400.44 نقطة ليصل إلى مستوى 24666.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 47.7 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال.
 
وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.60%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.99%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.96%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.49%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.43%، ثم قطاعي التأمين وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.38%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.07%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.11%.
 
وقفز 14 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 5.84%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 4.26%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 3.93%، فيما تراجع 177 سهماً على رأسها سهم "أسمنت العربية" بنسبة 3.60%، ثم سهم "أسلاك" بنسبة 3.52%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 498.1 مليون ريال سعودي.

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