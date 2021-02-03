مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 0.66 نقطة ليصل إلى مستوى 1467.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 334.1 ألف دينار بحرينى.









وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.15% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.05% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.57%.