مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:11 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 0.66 نقطة ليصل إلى مستوى 1467.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 334.1 ألف دينار بحرينى.


وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.15% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.05% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.57%.
 
وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، شراء المساهم الرئيسي سالم صباح الناصر الصباح، عدد 1.1 مليون سهم لترتفع نسبة ملكيته من 569.43 مليون سهم تعادل 5.90% إلى 570.5 مليون سهم تعادل 5.91%.
 

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