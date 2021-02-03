تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.25% خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:09 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.25% خاسراً 34.23 نقطة ليصل إلى مستوى 2689.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.7 مليون سهم محققة ما قيمته 86 مليون درهم من خلال تنفيذ 1093 صفقة لعدد 29 سهماً.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 4.99%، 0.82%، على التوالي.
 
وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.86%، وتراجع 20 سهماً على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.81%،  فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 25.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.28%.

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