تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.25% خلال التعاملات الصباحية

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.25% خاسراً 34.23 نقطة ليصل إلى مستوى 2689.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.7 مليون سهم محققة ما قيمته 86 مليون درهم من خلال تنفيذ 1093 صفقة لعدد 29 سهماً.





وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 4.99%، 0.82%، على التوالي.