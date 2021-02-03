نجم الزمالك السابق: فخور بما قدمته مع القلعة البيضاء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
أكد محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا المعار إلى الإسماعيلي، أن الجميع لديه رغبة في عبور الدراويش المحنة الأخيرة.


قال حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إدارة سيراميكا كليوباترا محترفة بشكل كبير ورغم أنه لم يشارك لضيق الوقت إلا أنه استفاد الكثير ويسعى العودة للفريق في فورمات افضل مؤكدا أن سيراميكا كليوباترا سيحقق مركزا متقدما في الدوري هذا الموسم.


ولفت إلى أنه فخور بما قدمه مع الزمالك مشيرا إلى أنه كان هناك حالة سوء توفيق واجهته مع الفريق الأبيض خاصة أن السويسري كريستيان جروس كان يعتمد على 11 لاعبا فقط وحتى تغييراته كانت معروفة للاعبين.

أخبار تهمك

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 3 ساعات

نوير يتحدث عن مواجهة الأهلي المرتقبة في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى الفقي: إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 10 ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 3 ساعات

البنك الأهلي يكشف موقفه من إقالة مدرب الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ ساعتين و 48 دقيقة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع