الشباب يسعى لتعزيز موقفه في صدارة الدوري السعودي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
يستعد نادي الشباب لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل، لمواصلة مشواره من أجل صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد تعثر الهلال حامل اللقب خلال الفترة الأخيرة.

وقفز الشباب إلى صدارة الترتيب في بداية الأسبوع الحالي بعد أن حقق انتصاره الرابع في آخر خمس مباريات ليرفع رصيده إلى 32 نقطة من 16 مباراة بفارق نقطتين عن الهلال الذي خاض 15 مباراة.

وكان الهلال، الذي يستضيف أبها غداً الخميس، متصدراً بفارق مريح في ديسمبر لكنه تعادل خمس مرات في مبارياته الست الأخيرة ليسمح للشباب بانتزاع الصدارة.

ويواجه الشباب فريقاً فاز بآخر مباراتين ليبتعد عن منطقة الهبوط، ويحتل الرائد، الذي سجل له المغربي كريم بركاوي رباعية خلال فوزه 4-2 على ضمك في بداية الأسبوع الحالي، المركز 11 برصيد 19 نقطة من 16 مباراة.

واستغنى الشباب في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات عن المهاجم ماخيتي ديوب الذي عاد لناديه السابق الظفرة الإماراتي، كما وقع مهاجمه الشاب عبد الله الحمدان عقداً مع الهلال لينضم إليه اعتباراً من الموسم المقبل، لكن تقارير صحافية محلية ذكرت أنه على مشارف ضم أوديون إيغالو مهاجم مانشستر يونايتد السابق ومنتخب نيجيريا.

ويحل الأهلي، الذي يملك 30 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع الهلال، ضيفاً على الوحدة بعد غد الجمعة، حيث يسعى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في آخر أربع مباريات للبقاء في سباق اللقب.

ويسعى النصر لمواصلة تقدمه في الترتيب بعد بداية سيئة للموسم، ويواجه التعاون غداً الخميس، منتشياً بفوزه بكأس السوبر السعودية عقب تغلبه 3-0 على منافسه التقليدي الهلال يوم السبت.

ويملك النصر 21 نقطة في المركز السابع ويتأخر بأربع نقاط عن التعاون الذي يحتل المركز الرابع.

وحقق الاتحاد فوزاً واحداً في آخر 4 مباريات ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة ويسعى لاستعادة توازنه أمام الفتح الذي لم يحقق أي فوز في مبارياته الأربع الماضية.

ويتطلع القادسية صاحب المركز الثامن إلى وضع حد لأربعة تعادلات متتالية حين يلعب في ضيافة ضمك قبل الأخير، ويلتقي العين متذيل الترتيب مع الاتفاق الذي يحتل المركز السادس ويلعب الباطن ضد الفيصلي في مواجهة بين فريقين مهددين بالهبوط.

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