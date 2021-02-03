المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.09% مع بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:56 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إقتتحت مؤشرات البورصة المصرية اليوم علي أداء متباين للمؤشرات ، حيث هبط المؤشر الرئيسي مع بداية جلسة التداول مع إستمرار الأداء العرضي للأسهم التي في المؤشر

وتوقع إيمن فودة خبير أسواق المال  أن يتجاوزها  المؤشر الرئيسي هذا الأداء المتراجع  خلال باقى جلسات الأسبوع مع وصول و استقرار التجارى  الدولي أعلى الـ 64% جنيه مع محفزات للمؤسسات بضخ سيولة بالاسهم مع ارتفاع الأسواق العالمية و الداو الأمريكى و ارتفاع النفط لمستويات جديدة و تراجع الذهب كملاذ آمن.


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل عند مستوى 11627.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل عند مستوى 2426.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.39% ليصل عند مستوى 3462.1 نقطة.

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