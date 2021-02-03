الطالع الفلكي الأربِعَاء 3/2/2021..تَأمِين بَسِيط!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الرّابعة و 14 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى السّادسة و20 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 12 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البَلدَة من 28 يناير - 9 فبراير.





اليوم 26 طوبة قبطى ، 3 شُبَاط رُومى ، 21 جُمَادى ثَانِ ، ميمُون للغاية ،بوّابة السّماء مفتوحة اليوم فى ثقافة قدماء المصريين،الأعمال الصّالحة تصعد للسّماء بأمر الله تَعَالى.





قال الحكيم المصرى: (حرّص من أخوك) -ولاتَخَوّنُهْ.(محمّد عوض من فيلم شلّة المحتالين-1973)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى العقرب يعنى

معارك عاطفيّة خلف الأبواب المُغلقة (المريخ يحكم الحمل والعقرب) لكنها معارك تنتج البشر، وقت عليك الإبتعاد عن إثارة غيرة زوجتك والإنتباه لنطق إسمها بشكلٍ صحيح ، التغافل عن عمليات التفتيش لمحفظة نقودك وهاتفك النقّال ، فترة مُناسبة للكشف عن زميل مُنافق يُضمر لك العداوة فى الخفاء كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة فمبدأ برج العقرب هى المقُولة حَرَّصْ ولا تَخوّنْشْ، تكوين مبالغ مالية لصندوق الطوارئ أو للودائع البنكية طويلة الأجل لمصلحة زوجتك و أطفالك بشكل خفى مُستتر دون لفت الأنظار حتى عن أقرب المُقرّبين والهدف إستبعاد أى فرصة للمساس بتلك الإحتياطات لمصلحة الزوجة والأبناء لأطول فترة زمنية مُمكنة، العقرب يرمز للسموم ،إذاً هى فترة مُناسبة لتنقية جسمك من سموم التدخين أو تناول أدوية الأمراض الصدرية وإزالة البلغم والتعافى من أمراض الكلى والكبد إن وُجِدَتْ ، بمشيئة الله تَعَالى.





*من أسرار مواليد

بُرج العقرب تطبيقهم لمبدأ "حرّص من أخوك ولا تَخوّنه" بسبب معرفتهم بالنفس البشرية وتقلّب الأمزجة فهم يُفضّلون الإحتفاظ بأسرارهم لأنفسهم ،ولأن العقرب يحكمه المرّيخ مائى الطبع ويُمثّل إنتقال سائل من جسد لآخر فمواليد العقرب لهم نصيب فى الإستمتاع بالعلاقة الزوجيّة السعيدة والصحّة الجسدية يُشاركهم سمعتهم بالفحولة وتفضيل الحياة البيتوتية 180 درجة فى المواجهة مواليد بُرج الثور.





إذا كان الزوج/الزوجة من مواليد العقرب فلامعنى لإثارة غيرته بحجّة تحريك المياه الراكدة فربّما أدت الغيرة إلى الإنفصال ، أما الخبر المُمتاز فالزوج/الزوجة من مواليد برج العقرب له صفة الإدارة والظبط والربط والترتيب والنظام داخل المنزل بما يُؤدى لحياة عائليّة مُستقرة وأبناء مُزدهرين ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج الثور: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الجوزاء: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج السّرطان: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الأسد: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العذراء: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الميزان: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من ضررها،إستبن سيارتك أونقديّة، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج العقرب: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك فى مشروع أو علاقة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص أو المشروع بدقّة.





برج الجدى: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك ، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم ؟ متى ؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ.





برج الدّلو: تمسّك بالقوانين والتقاليد فى تعاملاتك وابتعد عن أىّ محاولة لتغيير رأيك عن إتباع الطريق الصحيح وإلا عانيت ، الأصول ماتزعّلشْ.





برج الحوت: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها ، أحد الآمال المفقودة رُبّما تحصّلت عليه من جديد لكن بصورة أفضل.



