تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% خاسراً 30.48 نقطة ليصل إلى مستوى 5722.31 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% خاسراً 27.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6255.55 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% خاسراً 36.15 نقطة ليصل إلى مستوى 4672.69 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.93% خاسراً 45.13 ليصل إلى مستوى 4825.28 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 206.8 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6059 صفقة.







