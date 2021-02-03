تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:00 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
استهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات،  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% خاسراً 30.48 نقطة ليصل إلى مستوى 5722.31 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% خاسراً 27.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6255.55 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% خاسراً 36.15 نقطة ليصل إلى مستوى 4672.69 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.93% خاسراً 45.13 ليصل إلى مستوى 4825.28 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 206.8 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6059 صفقة.


 وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.01%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.02%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%.

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