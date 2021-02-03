مشاركة فيدرر في بطولة قطر المفتوحة للتنس

أعلن الاتحاد القطري للتنس اليوم الثلاثاء مشاركة النجم السويسري روجيه فيدرر في منافسات بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس لهذا العام والتي تقام على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش بمدينة الدوحة خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس المقبل.





ويبدأ فيدرر موسمه الجديد من مدينة الدوحة بعد قراره عدم المشاركة في نسخة هذا العام من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.





وحصل فيدرر على لقب بطولة الدوحة في ثلاث مناسبات في 2005 و2006 و2011.





وجاءت آخر مشاركات اللاعب السويسري في البطولة في نسخة العام 2012 عندما أعلن انسحابه منها قبل مواجهة الدور قبل النهائي أمام الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا بسبب الإصابة في الظهر.





وتم تعديل موعد بطولة قطر إكسون موبيل لتقام في شهر مارس بدلاً من موعدها التقليدي المعتاد في شهر يناير بسبب حاجة الاتحاد الأسترالي للتنس لتعديل مواعيد بطولاته وفقاً للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.





وتشهد نسخة العام الحالي من بطولة البطولة مشاركة واسعة لأبرز نجوم التنس كالسويسري الحاصل على لقبين في بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) ستان فافرينكا والنمساوي وصيف نسخة العام 2020 من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس دومينيك ثيم وسيتم الإعلان عن باقي اللاعبين المشاركين في الأيام القليلة القادمة.





وجدير بالذكر أن الاتحاد القطري للتنس بصدد استضافة بطولة قطر توتال المفتوحة للسيدات في الأول من شهر مارس المقبل قبل بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة والتي سيشارك فيها نخبة من نجمات التنس على رأسهن المصنفة الأولى عالمياً آشلي بارتي.





وأكد طارق زينل، أمين السر العام للاتحاد القطري للتنس، في بيان صحفي :"يسعدنا أن نعلن عودة روجيه فيدرر إلى مدينة الدوحة مرة أخرى للمشاركة في بطولة هذا العام، وإنه من دواعي سرورنا أن يشارك لاعب بمكانة فيدرر في بطولتنا العريقة حيث تشهد مدينة الدوحة دائما أرقى مستويات رياضة التنس. لذلك، لم يكن من المفاجئ أن تواصل البطولة استقطابها لأبرز نجوم هذه الرياضة منذ نسختها الأولى في العام 1993".





وأضاف :"ستأتي نسخة هذا العام من البطولة أقوى من النسخ السابقة لذلك نتطلع لاستقبال جميع اللاعبين في هذه الاحتفالية السنوية برياضة التنس في شهر مارس المقبل ولا يفوتني شكر شركة اكسون موبيل في قطر راعية اللقب على دعمهم المتواصل لهذا الحدث الرياضي العالمي فيما يعزز مكانة قطر على خارطة الرياضة الدولية".





فيما قال كريم العلمي مدير بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس :"يطيب لي كمدير لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس أن أعلن اختيار روجيه فيدرر لبطولتنا التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس لتكون المحطة الأولى في رحلة عودته لمنافسات التنس مرة أخرى".





وأضاف :"فخور بعودة فيدرر إلى الدوحة مرة أخرى وإلى تلك البطولة التي طالما سعدت جماهيرها بوجوده وحصل على لقبها في عدة مناسبات من قبل. يحظى اللاعب بشعبية طاغية في مدينة الدوحة وإنني على يقين بأن عشاقه سيسعدون بالحصول على فرصة الاستمتاع بمشاهدة لمساته الساحرة على ملاعب مدينة الدوحة".