لهذا السبب..أحمد حاتم وجميلة عوض في ملاهى زايد

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يواصل الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة تصوير مشاهدهم في فيلمهم الجديد "عروستى"، وذلك بملاهي مدينة الشيخ زايد، وتتضمن هذه المشاهد وجود سوق تجاري فاخر بداخله معرض يمتلكه أحمد حاتم وتأتى جميلة عوض لزيارته لكي تدعمه، وتدور الأحداث بينهما في إطار لايت كوميدي.



فيلم "عروستي"، من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، وهو بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، صابرين، زينب غريب، مروان يونس.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان أحمد حاتم السينمائية هو فيلم "الغسالة"، وهو بطولة هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحي، شيرين رضا، طاهر أبو ليلة، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود الليثي، علي الطيب، جيلان علاء، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سينرجي، ونيو سينشري، وشركة مصر العالمية.





