أسعار "اليورو" مقابل "الجنيه" اليوم الاربعاء 3-2-2021 تهبط دون مستويات 19 جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:23 ص
أسعار اليورو اليوم الاربعاء
أسعار اليورو اليوم الاربعاء
الفجر الاقتصادي

حقتت أسعار اليورو في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 3-2-2021 استقرار، بعدما تعرضت لهبوط قوي في سعر الشراء  لتخسر خلاله مستويات 19 جنيه؛ مسجلة  في المتوسط 18.99 جنيه للشراء 19.99  وفقا للبنك المركزي المصري.


أسعار "اليورو" عملة الاتحاد الأوروبي  مقابل الجنيه المصري اليوم  الأربعاء 3-2-2021 :

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى:

18.94 جنيه للشراء .

19.12 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر:

18.94 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.87 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك عودة:

18.87 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في  المصرف المتحد :

18.87 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر ايران :

18.87 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع

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