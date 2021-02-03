مستشفى الزقازيق العام تنقذ حياة 316 مريضا بتركيب قسطرة قلبية

قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء ٦ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.





وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣١٦ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.



