مستشفى الزقازيق العام تنقذ حياة 316 مريضا بتركيب قسطرة قلبية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء ٦ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣١٦ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، وإستمرارا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة.

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