هزتان أرضيتان قبالة سواحل كامتشاتكا شرقي روسيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:25 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

شهدت روسيا، صباح اليوم الأربعاء، هزتين أرضيتين بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا.

 

وقد رصدت هيئة فيزياء الأرض الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، الهزة الأكثر قوة في الساعة 2:14 فجر الأربعاء 3 فبراير بالتوقيت المحلي (الساعة 17:14 يوم الثلاثاء بتوقيت موسكو) في المحيط الهادئ على بعد 129 كلم جنوب شرقي مدينة أوست كامتشاتسك، وبلغت قوتها 4.1 درجة بمقياس ريختر، وكانت على عمق 59 كيلومترا.

 

كما رصدت الهزة الثانية، في الساعة 10:31 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (1:31 بالليل بتوقيت موسكو)، قرب السواحل الغربية لشبه الجزيرة في خليج شيليخوف، وبلغت قوة الهزة الثانية 3.8 درجة بمقياس ريختر، وعمقها 6 كيلومترات.

 

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