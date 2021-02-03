تفاصيل شخصية محمود حافظ في مسلسل "النمر"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يشارك الفنان محمود حافظ في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النمر"، ويُجسد خلال الأحداث دور الصديق المقربللفنان محمد إمام، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح إيناس كامل.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمود حافظ حاليًا مسلسل "الدايرة" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، عصام السقا، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.

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