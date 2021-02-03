تونس تسجل 91 وفاة و1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في تونس، 91 وفاة و1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وفي تقرير لوزارة الصحة التونسية، أوضحت فيه أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6893، فيما إجمالي عدد الإصابات 211412.

 

وتتوقع تونس، تسلم 4 ملايين جرعة مجانية من اللقاحات المضادة لكورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"، اعتبارا من منتصف فبراير.

 

وقالت السلطات التونسية، إن هذه الكمية كافية لتطعيم مليوني شخص في تونس التي يقدر عدد سكانها بنحو 11.5 مليون نسمة.


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