أسطورة الغناء توني بينت يعلن إصابته بالزهايمر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:06 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلن النجم القدير توني بينت أنه مصاب بمرض الزهايمر للمرة الاولى، وأنه يكافح المرض في هدوء منذ عام 2016، غير أن حالته الآن اصبحت أسوء من قبل.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن بينيت اضطر للكشف عن ملابسات مرضه، بعد تعرضه لأزمة خلال تعقده لجلسة تسجيل اغاني للنجمة الكبيرة ليدي جاجا ضمن مشروعهما الغنائي المشترك.
وخلال جلسة تسجيل الأغاني تعرض بينيت للنسيان لكلمات الاغاني حتى سائت حالته بفقده للشعور بمن حوله ما اثار حزن ليدي جاجا التي عبرت عن ذلك بدورها.

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