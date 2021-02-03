السجن 6 شهور والإبعاد لمغني راب شهير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:28 ص
بوابة الفجر


أصدرت محكمة الجنايات الإماراتية في دبي، الأحد، قرارا بالحبس 6 أشهر ليوتيوبر ومغني راب خليجي شهير يدعى "دايلر"، والإبعاد من الدولة في قضية زراعة وحيازة مواد مخدرة.


واتهم القضاء الإماراتي الشاب الذي يعيش حياة الأثرياء رغم حداثة سنه، بزراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش، حيث عثرت السلطات على ثلاث نبتات خضراء اللون، وجهاز يستخدم في الزراعة، كما ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، واتهم أيضاً بتسهيل التعاطي لمراهقة أحيلت إلى محكمة الأحداث.


وفي إطار تحقيقات النيابة العامة، أشار مصدر من شرطة دبي في تصريحات صحفية إلى أن "معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام المتهم الذي تجاوز لتوه الثامنة عشرة من عمره، بتعاطي المواد المخدرة، وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه"، لافتا إلى أنه "تم إلقاء القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتان، وعند تفتيش شقته، عثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة، لكن المفاجأة كانت في العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه.



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