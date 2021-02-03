ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن السبب الذي دفع محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإطلاق تصريحاته عن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بأنه أفضل حارس في مصر.

 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جنش حارس كبير، لكن وقت ظهوره الإعلامي الأخير خاطئ، والكثير من تصريحاته كانت غير موفقة".

 

ووجه نصيحة لجنش قائلا، "لا تتحدث في لقاءات صحفية وأنت غاضب، وقعت بشكل شخصي في مشاكل من قبل عندما فعلت نفس الأمر".

 

واستكمل، "تصريحات جنش توحي بأن هناك مشاكل بينه وبين أبو جبل، وليست كل الأسئلة تحتاج لإجابات صريحة، أحيانا يجب أن تكون دبلوماسي".

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