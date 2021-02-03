مدرب منتخب الجزائر يثير الجدل بشأن مصير رياض محرز في السيتي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

كشف جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن رياض محرز قائد المنتخب ونجم نادي مانشستر سيتي غير سعيد في فريقه الحالي

وقال بلماضي خلال تصريحات للتلفزيون الجزائري الرسمي: " محرز غير سعيد مع مانشستر سيتي لأنه لا يلعب كثيرا في حين أنه يرغب بالمشاركة في كل المباريات".

وتابع: "لا يمكنني أن أنصحه بمغادرة الفريق لأنني ليست وكيل أعماله، المهم أن يحافظ على مستواه ويجهز نفسه ليكون دائما في المستوى".

وواصل: "محرز لاعب مهم جدا في المنتخب الجزائري وهو قائدنا والمشجعون لديهم خوف بسبب وضعيته مع فريقه، أعتقد أنه بإمكانه أن يكون في موقف أفضل ويلعب عددا أكبر من المباريات، شخصيا أثق فيه كثيرا، وهو دائما يتشرف باللعب للمنتخب".

وأتم: "مونديال قطر هو هدفنا الأول وإن شاء الله سنكون جاهزين، ما يهمني حاليا هو تطوير المنتخب من مباراة لأخرى وتصحيح الأخطاء، نحن نتابع كل اللاعبين الذين بإمكانهم تقديم الإضافة سواء من يلعبون في الجزائر أو خارجها رغم أنني مقتنع بأن إيجاد مكان في المنتخب ليس بالأمر الهين".

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