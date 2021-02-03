موعد مباراة ليفربول وبرايتون فى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه نادي ليفربول نظيره نادي برايتون اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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