نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد


كشف محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عن السبب وراء هزيمة الزمالك في لقاء الأمس أمام غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الحادية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "تغييرات خالد عيد كان بها جرأة كبيرة عكس باتشيكو الذى فشل فى تبديلاته وقراراته الفنية مما أدي إلى تعرض الفريق للهزيمة الاولى هذا الموسم".

 

 

وأضاف: "كنت أفضل مشاركة سيف الجزيري ومروان حمدي أمام غزل المحلة والثنائي جاهز وكان مستعد للمباراة".

 

ووقع الزمالك في فخ الهزيمة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري العام.

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