تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود بنود سرية جديدة في عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني والذي وقع عليه في 2017 وينتهي في الصيف المقبل.

وألمحت صحيفة الموندو الإسبانية أن العقد ينص على حصول ميسي 555.237.619 يورو بالمكافآت لكن النجم الأرجنتيني حصل على 92% فقط من قيمة عقده والتي تبلغ حوالي 511.540.545 يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه توجد بنودًا سرية جديدة في عقد ميسي والتي ينص أحدها على أن يبذل البرغوث الأرجنتيني قصارى جهده من أجل الاندماج في المجتمع الكتالوني واحترام قيمته الثقافية والالتزام بشكل خاص بتعلم اللغة الكتالونية التي تعتبر وسيلة أساسية لهذا الاندماج.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هذا البند موجود في عقود العديد من لاعبي برشلونة لكن لم يسبق لميسي أن عبر عن نفسه أمام وسائل الإعلام باللغة الكتالونية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة ألزم ميسي أيضًا في عقده بحضور الأحداث الاجتماعية التابعة للنادي الكتالوني بالإضافة إلى وضع محظورات مثل تناول المنشطات أو ركوب جت سكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد ميسي يتضمن بندًا يجعله حرًا من التعاقد في حالة انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا وتوقف برشلونة عن المشاركة في بطولة تنافسية وانضمامه إلى نادي آخر يضم الأندية الكتالونية فقط.

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