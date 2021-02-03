جنش: الشناوي أفضل حارس في مصر.. ولن أجامل أبو جبل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
محمد سامي

أشاد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، بحارس مرمي فريق الأهلي محمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر".

وصرح: ان محمد الشناوي هو حارس مصر الأول، مؤكدًا أنه سيكون كاذبًا إذا اختار أي شخص آخر، على حساب الشناوي، بما فيهم زميله محمد أبو جبل حارس الزمالك.

وأوضح: لن أكذب أو أجامل أبوجبل، فالجمهور لن يصدقني والجميع يعرف عني إنني صريح جدًا.

وبسؤاله عن علاقتي بأبوجبل؟ أجاب: علاقة ملعب فقط أنا شخص قليل الخروج بعيدًا عن التواجد في النادي، وعلاقتي قوية بشيكابالا قائد الفريق.

وأكمل: ان تألق أبوجبل في الفترة الأخيرة شيء عادي كونه يلعب في نادي الزمالك، مشيرًا أن الأهم في وجهة نظري هو الاستمرارية على نفس المستوى.

وألمح: أنه لن يرحل عن الزمالك فهو فريقه، وعدم المشاركة بشكل أساسي لا تعني رحيله، وأنه سيعود للعب مرة أخرى.

وأشار جنش: أنه لم يعد منفعلًا في مباريات القمة ضد الأهلي منذ أن وجد مساندة غير عادية، وقت إصابته بوتر أكيليس في معسكر منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأختتم: أن حديثه مع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي عقب إحرازه هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لم يكن عصبيًا كما تصور البعض بل استعجله لإنهاء احتفاله كي يستأنف اللعب خاصة وأن الاحتفال دام لأكثر من 5 دقائق.

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