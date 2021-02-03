تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة غرناطة فى كأس أسبانيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي اليوم الأربعاء نادي برشلونة نظيره نادي غرناطة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب غرناطة الدولي.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، لينجليت، ألبا، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، بيدري.

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