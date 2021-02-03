تعرف على تفاصيل برنامج حمو بيكا في رمضان 2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


نشر مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر بيكا في الفيديو يتحدث عن برنامجه الجديد الذي سيعرض في رمضان 2021 وعلق على الفيديو قائلاً:" انتظرونا في رمضان في اقوي برنامج في مصر ..مع الاعلامية رباب ياقوت".

يذكر أن حمو بيكا، طرح موخرا مهرجان "فقير فلوس غني بجدعنتي" وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

مهرجان " فقير فلوس غني بجدعنتي " غناء حمو بيكا ومودي امين وخالد عجمي وتوزيع مصطفى السيسي.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "صاحبي وابن دمي أغبى خلق الله، خد جنب مني أصل لاعبة معاه سابني سابني لما كلها كارهاه، عايز أذاه جوهر يا عم الناس، في الدنيا انت اساس كل اللي راح ينداس أهلا باي جديد قولنا الفخامة جه أبي معروف زعيم كوكبي

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