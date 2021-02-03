موعد مباراة برشلونة أمام غرناطة فى كأس إسبانيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه اليوم الأربعاء نادي برشلونة نظيره نادي غرناطة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب غرناطة الدولي.

ولن تنقل المباراة بين الفريقين على آي قناة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب عدم حصول شبكة قنوات بي إن سبورت على حقوق البطولة.

ويبحث نادي برشلونة الي الصعود لدور نصف نهائي البطولة الاسبانية والمنافسة على تحقيق اول ألقاب الفريق هذا الموسم.

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 10 ساعات

بالتفاصيل.. "الفجر" تروي قضيه "مستر حسين" صاحب أكبر عملية نصب في المنيا

منذ ساعة و نصف

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري من الزمالك بعد السقوط أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد تألقه أمام الزمالك.. ميدو يتغنى بنجم غزل المحلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 5 ساعات

اتهمه بالمنشطات.. وليد سليمان يقاضي محلل بقناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين مرة أخرى (فيديو)

منذ أقل من ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

12:58 ص

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع