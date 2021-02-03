تيام مصطفى قمر يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل مشاركته في "ورد" مع حنان مطاوع









وأشار إلى أنه يجسد شخصية شقيق حنان مطاوع "ورد" وسارة الشامى، لافتًا إلى أنه من المرتقب أن تقع خلال الأحداث مفاجآت كثيرة.



يذكر أن مسلسل "ورد" هو عمل اجتماعي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم حنان مطاوع، أحمد صيام، عايدة رياض، نضال الشافعي، محمد عز، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف فتحي الجندي ومدير التصوير عزمي الرحماني، ومن إخراج شادي أبو شادي.

عرب الفنان تيام قمر عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "ورد"، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، وتتعرض شخصية "ورد" خلاله للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية.وكشف تيام قمر لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل مشاركته فى المسلسل حيث قال"سعيد جدا بهذه التجربة مع الفنانة حنان مطاوع وأتمني أن ينال دورى إعجاب الجمهور".