الإسماعيلي يحقق أمنية "أميرة" الطفلة المصابة بالسرطان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد

ألتقي مسئولو ولاعبو  نادي الإسماعيلي بالطفلة أميرة محمد جلال مريضه سرطان تبلغ من العمر 17 عام  ،وهي من مشجعي الفريق و عاشقه لكيان الدراويش بعد رسالتها القويه للإدارة و اللاعبين التي تعبر عن أمنيتها الوحيده هي أن تلتقي بالفريق و اللاعبين و تحتفظ ببعض الصور التذكارية معهم.


وفور وصول الرساله للإدارة ،  أستقبلها جميع أعضاء الفريق اليوم قبل التدريب في احتفال لرفع روحها المعنويه ، وجائت وعود اللاعبين واضحه للطفله من أجل إهدائها الفوز في مباراه الغد.


وقال والدها "هذا هو سر عظمه الدراويش علي مر العصور واي مريض او محتاج يلجأ الي الاسماعيلي فلن يخذله لان هذا دور مجتمعي للنادي، ويكفي ماحدث اليوم من التفاف كل اللاعبين والجهاز الفني واللجنه الفنيه ك عماد سليمان حول أميره، ورفع روحها المعنويه لمواجهه المرض اللعين ويكفي فرحتها وسعادتها باستقبال كامل اعضاء الفريق لها، وصدقا لو اكرم الله الاسماعيلي سيكون هذا من الاسباب ".


ويسعي الدراويش لمواجهة سموحة غدا ،الأربعاء ،  بستاد الإسماعيلية   الساعه 7 و النصف بالجولة 10 من مسابقه الدوري المصري الممتاز.

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