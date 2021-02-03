تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد سامي

يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة نظيره بيرنلي اليوم الاربعاء في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع ان يدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزن، بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، دياز، ايميريك لابورت، زينشينكو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، جوندوجان، فيرناندينو

خط الهجوم: فيران توريس، فيل فودين، جابرييل خيسوس.

ويتصدر السيتي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، وله مباراة مؤجلة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، من 20 مباراة، وله مباراة مؤجلة أيضًا.

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