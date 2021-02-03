بعد تألقه أمام الزمالك.. ميدو يتغنى بنجم غزل المحلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على خسارة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أمس الثلاثاء.

 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "خالد عيد لعب مباراة كبيرة أمام الزمالك، مثلما حذرت".

 

وتابع، "الشوط الأول من مباراة الزمالك هو أسهل شوط لمدافعي غزل المحلة منذ بداية الدوري، لأن كل لاعبي الخط الهجومي للزمالك بيستلموا في رجلهم".

 

وأشاد ميدو بمستوى محمد فتح الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، مؤكدًا أنه واحد من أفضل مدافعي الدوري المصري في التوقيت الحالي.

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